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Sinop’ta Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak

Sinop Sağlık Müdürü İsmail Alkan, Sinop Sağlıklı Hayat Merkezinin 1 Ekim’den itibaren hizmete açılacağını duyurdu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
Sinop’ta Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak

Alkan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın yeni projesi olan Sağlıklı Hayat Merkezleri uygulamaya geçecek. İlimiz içinde bir adet Sağlıklı Hayat Merkezi planlandı. Bunun içinde şu anda valiliğimizin karşısında bulunan ağız ve diş sağlığı binamız yeni binası olan Sinop Sağlık Kompleksine 1 Ekim tarihinde taşındığında, bu bina Sağlıklı Hayat Merkezi olarak uygulamaya geçecek. Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği psikolog, diş hekimi, ketem, diyet, egzersiz, uyuşturucuyu bırakma ve kanser taramaları uygulaması olacak” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
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