Sinop'ta otomobil ikiye bölündü

Sinop-Erfelek yolunda seyir halinde olan İ.K.’ın kullandığı 06 LKG 67 plakalı Otomobil ile G.A. idaresindeki 06 AD 2304 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 LKG 67 plakalı otomobil ortadan ikiye ayrıldı.

Kazada İ.K. ve eşi F.K., G. A. ve eşi S. A. yaralandı. Yaralılar Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.K. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.