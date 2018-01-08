Sinop'ta okulda korkutan yangın

Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda erkekler tuvaletinde yangın çıktı. Öğrencilerin erkekler tuvaletinde maşraba yakması sonucu pencereden dumanların yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Binayı sarmadan alevlere müdahale etti. Tüm öğrenciler güvenlik amaçlı okuldan tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.