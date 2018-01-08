Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sinop'ta okulda korkutan yangın

Sinop'ta bir ortaokulun erkek tuvaletinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
Sinop'ta okulda korkutan yangın

Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda erkekler tuvaletinde yangın çıktı. Öğrencilerin erkekler tuvaletinde maşraba yakması sonucu pencereden dumanların yükseldiğini fark edenler  itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Binayı sarmadan alevlere müdahale etti. Tüm öğrenciler güvenlik amaçlı okuldan tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
  1. Sinop
  2. okul
  3. yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü!
    1. Google çalınan bisikletlerinin peşine..
    2. Çin’de gemi kaza yaptı, mürettebat kayıp
    3. Üniversite, öğrenci gönderen ülke..
    4. Sahte doçent ilkokul mezunu çıktı! TV..
    5. O ülkenin kralıyla ortak olan Türk..
    6. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    7. Suriye'de Türk askerine roketatarlı..
    8. 'Suudi savaş uçağını düşürdük!'
    9. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    10. MHP'den yasa teklifi! O yaş grubuna..
    11. Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle..
    12. Beşiktaş’ın yeni başkanı için tarih..
    13. Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş
    14. Sivas'ta 2 çocuk babası evinde ölü..
    15. Terör örgütü dağılıyor
    16. CIA'den İran açıklaması: Olaylarda..
    17. Erciyes'e turistler akın etti
    18. Sinop'ta okulda korkutan yangın
    19. Güvenlik görevlisi kendi çalıştığı..
    20. Karabükspor'dan iki transfer birden!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...