Sinop’ta minibüsçü eylemi

9 No.lu Sinop-Tangal Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Serdar Taşçı yaptığı açıklamada, “Kooperatif olarak 1990 yılından bugüne kadar güzergahımız üzerinde halkımıza eksiksiz hizmet etmekteyiz. Çalışma hayatımızda devletimizin de yapmış olduğu değişiklikler sonucu taşımacılık işi yasallaştırıldı ve düzenlendi. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığından D4 yetki belgesi alınarak taşımacılık yapılmaya başlandı. 9 No.lu kooperatif üyeleri olarak bizler de adımıza D4 yetki belgesi alarak taşımacılık yapmaktayız. 2001 yılında güzergahımızın, ara duraklarımızın belirlenmesi için kooperatif olarak Samsun İdare Mahkemesine başvurduk. 2002 yılında Danıştay’ın kararıyla isteğimiz onandı ve karara bağlandı. 30 Eylül 2003 tarihindeki İl Trafik Komisyonu kararınca da ara duraklarımızın 80 hisse ile beraber 9 No.lu kooperatif üzerine verildiği anlaşılmaktadır. D4 yetki belgesini 5 yıl süre ile kullandığımız, 5 yıl sonra D4 yetki belgesini Ulaştırma Bakanlığımızca mecburi olan sigortalarımızı yaptırarak yeniliyoruz. 9 No.lu kooperatif olarak genel kurulda kabul edilen çalışma programımızda da belirtildiği üzere 20 dakikada bir her iki başlangıç noktasından da aralıksız hizmet vermekteyiz. Hal böyle iken mücavir alan dışında olduğu tespit edilen ve tarafımızca bilinen Heyamola Tatil Köyü, Sinop Belediyesi encümen kararı ile mücavir alan içindeymiş gibi gösterilerek karar verilmesi 80 kişinin emeğine saygısızlıktır. Bu yanlıştan ivedi bir şekilde dönülmesini bekliyoruz” dedi.

“Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımız varsa eğer devletin mahkemeleri var”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise “Encümenden aldığımız kararda, belediye sınırlarının içerisinde kalmak kaydıyla, biz kimseye müdahale etmiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin rahat ulaşım sağlamaları için bizden talepte bulundular. Biz dolmuşların elinden ekmeklerini almıyoruz. Sinop’ta biz belediye olarak tüm ulaşım kurallarını düzene soktuk. En ufak bir sıkıntımız yok. Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımız varsa eğer devletin mahkemeleri var” ifadelerini kullandı.