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Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları

Sinop’ta Denizcilik Bayramı’nın 91. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:57
Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları

Sinop’ta, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nın 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Belediye Başkanı Baki Ergül, Liman Başkanı Kazım Alpay katıldı.

Törende ilk olarak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Liman Başkanı Kazım Alpay, “Herkesin Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutluyorum” diyerek denizciliğin önemine vurgu yaptı. Alpay’ın konuşmasının ardından protokol için hazırlanmış olan gezi teknesi ile Sinop’un Karakum mevkisine gidilerek deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çiçek bırakıldı.

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları gün içerisinde yapılacak olan çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle devam edecek.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:57
  1. Karadeniz
  2. Atatürk
  3. Sinop
  4. Baki Ergül
  5. İzzet Er
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