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Sinop'ta ilk palamutlar tezgahta

Balığıyla ünlü Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahtaki yerini aldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 23:37
Sinop'ta ilk palamutlar tezgahta

Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, 15 Ağustos tarihi itibarıyla denizlerde çapari ile avcılık yapılamasının serbest olduğunu belirtti.

BALIKÇILAR ÇOK MUTLU

Karadeniz açıklarında avlanan Sinoplu balıkçıların limana 2 bin adet palamutla döndüklerini vurgulayan Baş, "Bu sezon palamudun yine bol olacağına dair işaretler alıyorduk. Önceki gece denize açılan balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık 2 bin adet palamut avlayarak limana geri döndüler. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi palamudun çaparilere bu şekilde yoğun takılması bizleri sevindirdi." diye konuştu.

TANESİ 12,5 LİRA

Baş, her biri 400 gram ağırlığındaki palamutların tezgahlarda satışa sunulduğuna işaret ederek, "Şu an 400 gramlık palamutlar tanesi 12,5 liradan satılıyor. Belki fiyatı vatandaşımıza biraz pahalı gelebilir. Ancak sezonun ilk palamut balıklarının bu fiyata satılması gayet normal." ifadesini kullandı.

Bu arada vatandaşlar satışa sunulan palamutlara ilgi gösterdi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 23:37
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