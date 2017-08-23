Sinop’ta Diyojen heykelinin kaldırılması için eylem yapıldı

Yunanlı filozof Diyojen'in heykelinin Sinop'un girişinden kaldırılması için Erbakan Vakfı Sinop İl Temsilcisi İsmail Teziç, heykel önünde basın açıklamasında bulundu.



Teziç, "Biz sanata ve heykellere karşı değiliz. Heykelin arkasına sığınarak Yunan felsefesini, Yunan ideolojisini Sinop'a yapıştırmalarına karşıyız. Diyojen heykelinin Sinop'un girişinden alınmasını ve Balatlar yapısına götürülmesini istiyoruz. Bunun olması için çabalayacağız. Gerekirse imza kampanyası, gerekirse devamlı burada basın toplantısı yaparak sonuna kadar mücadelesini vereceğiz" dedi.



BİLGİ NOTU: MÖ 412-323 yılları arasında yaşamış filozof Sinop'ta doğmuş Korint'de ölmüştür. Sinoplu Diyojen olarak da bilinen filozof, medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamayı tercih etmiştir. Özellikle Büyük İskender'le karşılaştıklarında imparatorun 'bir isteğin var mı' sorusuna verdiği 'Gölge etme başka ihsan istemem' yanıtıyla ünlüdür.

(İHA)