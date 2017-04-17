Sinop'ta 16 Nisan 2017 referandumu sonucu

Nefeslerin tutulduğu 16 Nisan Anayasa Referandumunda ülke genelinde olduğu gibi Sinop ili genelinde de seçmenin büyük çoğunluğu yeni anayasaya 'Evet' diyerek onay verdi.



Sinop merkezde ise sandıktan yüzde 62 oranında 'Hayır' çıktı.



16 Nisan Anayasa Referandumu için Sinop genelinde henüz resmi olmayan sonuçlara göre; toplam 745 sandıkta 155 bin 463 kayıtlı seçmenden, 130 bin 43'ü oy kullandı. Bunlardan 127 bin 1 oy geçerli sayıldı. İl genelinde referanduma katılım oranı yüzde 84 oldu. İl genelinde yüzde 58 oranında yeni anayasaya 'evet' oyu çıkarken, yüzde 42 oranında da 'hayır oyu çıktı.



SİNOP MERKEZ 'HAYIR' DEDİ



Sinop merkezde ise 142 sandıkta 45 bin 386 seçmenden, 39 bin 766'sı oy kullandı. Bunlardan 38 bin 984'ü geçerli sayıldı. İl merkezinde 'Hayır' oyları yüzde 62 çıkarken, 'evet' oyları ise yüzde 37'de kaldı. Merkezde katılım yüzde 87 oldu.



DURAĞAN İLÇESİ 'EVET'TE REKOR KIRDI



Sinop genelinde en fazla 'evet' oyu veren ilçe ise Durağan oldu. Durağan ilçesi yüzde 82'lik oranla yeni anayasa 'evet' derken, Durağan'ı yüzde 78 ile Dikmen ve Saraydüzü, yüzde 77 ile Türkeli ve yüzde 69 ile de Boyabat izledi. Ayancık; yüzde 55, Erfelek; yüzde 56, Gerze yüzde 56 oranında yeni anayasaya 'evet' dedi.



