Sinop kestane balı üretim ve ihracat üssü olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sinop’un Erfelek ilçesinde Musa Can Meydanı’nda DSİ tesislerinin toplu temel atma törenine katıldı. Törende Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Hasan İpek, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, çok sayıda parti üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Değerli vatandaşlar, biliyorsunuz ki her sene geliyoruz. Sizlerle olmamın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten gönülden söylüyorum, hepinizden Allah razı olsun. Rabbim Sinop’a, Erfelek’e Halil İbrahim bereketi buyursun. Tabii sizler için de ne yapmak gerekiyorsa yapacağız. Gördüğünüz gibi hem DSİ’nin, hem Orman Bölgenin yapacağı bir takım hizmetler, temeller var. Biz de bu temeller için buradayız. Daha farklı projelerimizde var" dedi.

BÖYLE İMKANI BABASI OĞLUNA VERMEZ

Sinop'u kuracakları kestane ormanları sayesinde kestane balı üretim merkezi haline getireceklerini dile getiren Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi; Sinop gerçekten çok güzel bir memleket. Karadeniz'in incisi güzel bir ilimiz. Bu gün de Erfelek ilçemizde 83 milyon TL değerinde 6 tane tesisin temelini attık. Bunlardan bir paket Orman Genel Müdürlüğümüzün paketi. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığı ile ormanlarımızı biz kırsal kalkınmanın lokomotifi yapmaya karar verdik. Erfelek ilçemizde dedik ki; kestane ormanı kuracağız. Kestane balı üretiminde Sinop'u şaha kaldıracağız. Hatta öyle destek vereceğiz ki; yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i de faizsiz 5 yıl geri ödemeli. Bu imkanı babası oğluna vermez.





SİNOP DÜNYADA KESTANE BALI MERKEZİ OLACAK

Biz bunun için Sinop'ta kestane ormanlarını kurarak vatandaşlarımıza vereceğiz. Ayrıca kestane ormanları sayesinde sertifikalı kestane balı üreteceğiz ve bütün dünyaya pazarlayacağız. Burada kestane balıyla ilgili bir marka oluşturacağız. Bundan sonra biz Sinop'u bütün dünyaya kestane balı üreten bir merkez yapmak istiyoruz. Sinop'u bal üretim ve ihracat üssü yapacağız"



3 YIL BAKIMI DEVLETE, GELİRİ İSE 49 YIL VATANDAŞA AİT

Ormanlardan arıcılık yapmak isteyenlere yer verileceğini kaydeden Bakan Eroğlu; Ayrıca ormandan arıcılara yer vereceğiz. Kestane balı için gereken kestaneleri dikeceğiz. 'Yok kestane balı değil de, ben ceviz üretmek istiyorum' derse de ceviz ormanı kuracağız, badem ormanı kuracağız. Hatta orman köylülerimizi kalkındırmak maksadıyla gelir getirici ürünlerini biz dikiyoruz, 3 yıl bakımı ve bütün masrafları devlete ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere teslim ediyoruz, sertifika veriyoruz. Ama bunu yaparken köye en yakın ormanı hane başına parselleyip taksim ediyoruz. Kura çekiyorlar. Hatta Erfelek'te de bunun nasıl adil ve eşit şekilde yapılacağını gösterdik" dedi.





ORMAN TEŞKİLATI KÖYLÜNÜN HASMI DEĞİL, HISIMI OLDU

Orman köylüsüne büyük önem verdiklerini söyleyen Eroğlu "Bunun dışında süt sığırcılığı yapmak isteyene sığır verdik. Koyunculuk yapmak isteyenlere 30'ar koyun ve 1'er koç verdik. Buna benzer çok sayıda destekler verdik. Orman artık, orman köylülerinin hizmetinde. Bundan böyle orman köylüsü, orman teşkilatının hasmı değil, hısımı olacak dedik. Böyle bir seferberlik başlattık. Yüzde 64'ü orman olan Sinop'ta Orman köylüsüne büyük destek veriyoruz. 2 bin 229 aileye yaklaşık 19 milyon TL destek vermişiz" diye konuştu.





