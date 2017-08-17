Sinop İl Müftüsü Çelik: Kurban insanın içindeki vahşilik duygusunu törpüler

Müftü Ali Hayri Çelik, kurban ibadeti ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ile ilgili basın toplantısı yaptı. Müftülük binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Müftü Çelik, “Kurban aslında Allah’ın sevgisinin olmadığı, dokunulmaz kıldığımız gettolarda inşa ettiğimiz tabuları yıkmaktır. Kalbimizde Allah’tan uzak, kutsalı yaklaştırmayan, seküler kurallar koyduğumuz paradigmalarımızdan vazgeçmektir. Allah’ı karıştırmadığımız, kendi oluşturduğumuz dokunulmaz dünyamızdaki siyasi, ideolojik, politik zihin tortusundan ne zaman vazgeçip zihin dünyamızı Allah’a kurban edeceğiz. Kurban, bayram günü sadece hayvanın boğazlanmayacağını anlayıp Allah’tan uzakta kurduğumuz o küçük dünyamızdan onun rızası için vazgeçmektir. Vazgeçemediklerimizi Allah’a feda etmektir. Kurbanın kesilmediği yerlerde insan kanı akar. Kurban insanın içindeki kan dökme ve vahşilik duygusunu törpüler. Müslümanlar kurbanı keserek gelebilecek birçok bela ve musibeti de bertaraf eder. Kurban bir hayvan katliamı değil; insanın Rabbine ‘Ya Rabbi benim gibi can taşıyan, kan taşıyan bu canlıyı senin uğruna canıma ve kanıma bedel olarak kurban ediyorum, gerektiğinde canımı da kanımı da malımı da senin uğrunda vermeye hazırım’ diyebilmektir” diye konuştu.

Müftü Çelik, Türkiye Diyanet Vakfının vekaletle kurban bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında ise 600 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.