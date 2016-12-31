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Sinirliliğe yol açan durumlar nelerdir?

Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme, vücutta aşırı miktarda adrenalin salgılanmasına yol açmaktadır.

Sinirliliğe yol açan durumlar nelerdir?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 16:36
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Ani sinirlenme

Sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme, vücutta aşırı miktarda adrenalin salgılanmasına yol açmaktadır.

Sinirliliğin yol açtığı sorunlar nelerdir?

Stres, kalp hastalıkları, ülser, gastrit ve yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açmaktadır. 

Sinirliliğe yol açan durumlar nelerdir?

- Alkol ve uyuşturucu kullanımı

- Yoğun çalışmak

- Depresyon

- Takıntılı olmak

- Şüphelenmek

- Haksızlığa uğramak

- Sosyopat kişilik

- Güvensizlik

- Kıskançlık

- Alay konusu olma

Sinirlilik nasıl tedavi edilir?

Aşırı sinirlilik durumunda psikiyatri uzmanına gidilmesinde fayda bulunmaktadır. Bunun yanında ilaçla tedavi desteği sağlanmalıdır.

 

 
EtiketlerSinirlilik nasıl tedavi edilir?SinirlilikSinirliliğe yol açan durumlar nelerdir?Sinirliliğin yol açtığı sorunlar nelerdir?Ani sinirlenme
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