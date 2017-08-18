Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman bakan Sigmar Gabriel'den sınırları zorlayan sözler

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilgili yine sınırları zorlayan açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de tutuklu olan ajan Deniz Yücel için ekonomik olarak Türkiye'yi zorlayacaklarını ama "işgal etmeyeceklerini" söyledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 15:31
Alman bakan Sigmar Gabriel'den sınırları zorlayan sözler

Bakan Gabriel, sözde gazeteci tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için, ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini söylerken, "Türkiye'yi işgal edecek değiliz" dedi.

İnternet gazetesi 'Buzzfeed News Deutschland'a konuşan AlmanyaDışişleri BakanıSigmar Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.

Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:31
  1. almanya
  2. dışişleri bakanı
  3. sigmar gabriel
  4. News Deutschland
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökova Körfezi'nde deprem
    1. Gökova Körfezi'nde deprem
    2. Amerika’dan çok sert açıklama: O..
    3. Hakkari'de patlama!
    4. Başbakan'dan flaş açıklama: Fırat..
    5. Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi..
    6. Halkalı'da yangın! Helikopter gönderildi
    7. Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat..
    8. Etek altı görüntü çeken şahıs yakalandı
    9. FETÖ'nün yeni oyunu ortaya çıktı! 'Biz..
    10. Türk bayrağına saygısızlığa duyarsız..
    11. Fuhuştan gözaltına alınan kadında..
    12. Erdoğan'dan Almanya'daki Türk..
    13. Flaş gelişme! Saldırı hazırlığındaki..
    14. Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK..
    15. 'Kısasta hayat vardır!'
    16. "Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr..
    17. ABD'den skandal FETÖ raporu
    18. FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay..
    19. İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!
    20. 'Tesettürlü, ahlaklı, iffetli biriyle..
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!