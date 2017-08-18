Alman bakan Sigmar Gabriel'den sınırları zorlayan sözler
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilgili yine sınırları zorlayan açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de tutuklu olan ajan Deniz Yücel için ekonomik olarak Türkiye'yi zorlayacaklarını ama "işgal etmeyeceklerini" söyledi.18 Ağustos 2017 Cuma 15:31
Bakan Gabriel, sözde gazeteci tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için, ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini söylerken, "Türkiye'yi işgal edecek değiliz" dedi.
İnternet gazetesi 'Buzzfeed News Deutschland'a konuşan AlmanyaDışişleri BakanıSigmar Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.
Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.