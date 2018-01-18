Sınırın sıfır noktasına yeni gelişme!
Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı.18 Ocak 2018 Perşembe 10:22
Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi’nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki birçok bölgede obüslerin konuşlanacağı yeni mevziler kazılıyor.
Hassa ilçesinde sınıra sıfır noktasında bulunan Yağmur Karakolu'nda görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.