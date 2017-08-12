Sınırımızda yapay bir devlete asla izin vermeyiz!

Cuma çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleri PKK ve PYD’nin güney sınırımızdaki devlet hayallerine ilişkin, “Gerek hudutlarımız içinde, gerekse hudutlarımız dışında vatandaşımızı rahatsız eden, terör tehdidi olan her durumda Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanmaya devam edecek, eğer tehdit hudutlarımızın dışındaysa durum yine aynı” dedi. “Çankaya Köşkü’nde yapılan güvenlik toplantısında bundan sonraki sürece ilişkin alınan kararlar var mı? Afrin ve İdlib’e yönelik Türkiye’nin politikasında değişiklik söz konusu olacak mı?” sorusu üzerine Yıldırım, Türkiye’nin güvenlik politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

VURMAKTAN HİÇ TEREDDÜT ETMEYİZ

Yıldırım, şöyle devam etti: “Özellikle İdlib’de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak, o bölgede, 150 kilometrelik Hatay’ın Suriye sınırında tedbirleri alıyoruz. Orada radikal gruplar kontrolü ele aldı ve operasyonları dikkate alarak, hem insani dram yaşanmaması hem de sınırlarımızdan tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var, sınırlarımızın... Özellikle Suriye ve Irak’ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine bizim asla müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin milli menfaatlerine, hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum, gelişme yaşarsak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz.”

Kılıçdaroğlu, adalete saygı duysun

Kılıçdaroğlu’nun, Düzce’de yaptığı “Benim birinci ricam hükümetten, sen-ben kavgasını bırakalım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları dile getirdi: “İyi, aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın, memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. ‘Türkiye güvensizdir, can, mal güvenliği yoktur’ demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun, belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz. Biz 15 yıldır, çalışıyoruz. Ülkenin kalkınması, büyümesi için yollarıyla, sağlık sistemiyle, eğitim sistemiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Farklı bir durum yok. ”

Şikayet etmekten vazgeçsin artık

Yıldırım, CHP’nin, MİT TIR’ları ve Enis Berberoğlu üzerinden kendilerine komplo kurulduğu iddiasına ilişkin ise şunları söyledi: “Böyle bir evham içinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak, adalet aramak değildir. Bırakalım yargı, bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Yargıyı etkilemeyelim, gerçekler neyse ortaya çıksın. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere kafa yoracağına, ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, millete daha fazla nasıl faydalı olabilirim... Ülkenin kalkınması, ülkenin daha da özgürleşmesi, terörün sona erdirilmesi için ve bölgesel sorunların tamamen ortadan kaldırılması için o değerli fikirlerini kamuoyuyla, bizlerle paylaşsın, şikayet etmekten artık vazgeçsin. Bunu bekliyoruz.”

MARAŞ USULÜ OLSUN!

Başbakan Binali Yıldırım, Etimesgut Çarşı Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Yıldırım, kendisine ikram edilen hurmadan yedi, simitçiden simit aldı, etrafındakilere dordurma ikramında bulundu.