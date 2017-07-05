Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı...

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Afrin'le ilgili kritik detaya dikkat çekti. Afrin'in Türkiye sınırına dikilen zeytin ağaçlarının bilinçli olarak dikildiğini dile getiren Yarar " Avantajlar çok fazlasıyla var Afrin bölgesi için. Ama şöyle bir dezavantajı da var. Daha önce çatıştığımız bölgeden yüksek ve daha zeytinlik bir alanda. Buradaki zeytin ağaçlarının dikilmesi baba Esed döneminin bir projesi. Türkiye Suriye'ye bir operasyon yaparsa zırhlı birliklerin engellenmesi için sık dikilmiş" diye konuştu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
  1. Sınırımıza dikilen zeytin ağaçları
  2. TSK
  3. Afrin operasyonu
  4. zeytin ağaçları
  5. Afrin zeytin ağaçları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir Cengiz Ünder'in bonservis bedelini tam 40 Milyon TL olarak belirledi
    1. Başakşehir Cengiz Ünder'in bonservis..
    2. Kur'an kursuna bombalı saldırı: 7 ölü
    3. Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20..
    4. Mehmetçikten taziyede Kur'an-ı Kerim..
    5. PÖH silahını ne kadar mı seri..
    6. Taksim'deki skandal bildiriler bakın..
    7. Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının..
    8. Tarih 15 Temmuz 2016... TRT'yi işgal..
    9. Kuzeyde 'çatışmasızlık' güneyde..
    10. Korkunç iddia! 200 Türkmen infaz edildi
    11. CHP'de şok! Bylock'çu çıktı
    12. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    13. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    14. Rum meclisi birbirine girdi
    15. Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati..
    18. Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine..
    19. Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa..
    20. Müslüman belediye başkanı ırkçıyı..
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...