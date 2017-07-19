Sınırdan geçen 2 terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye geçen 2 terörist Kilis'te gözaltına alındı.19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:08
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 terörist, Kilis'te jandarmalar tarafından yakalandı.
Suriye'nin Afrin bölgesinden yasa dışı yollarla Gülbaba Köyü'ne geçmeye çalışan iki kişiyi fark eden jandarmalar, şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan teröristler, gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.