Sınırdan geçen 2 terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 terörist, Kilis'te jandarmalar tarafından yakalandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinden yasa dışı yollarla Gülbaba Köyü'ne geçmeye çalışan iki kişiyi fark eden jandarmalar, şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan teröristler, gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.