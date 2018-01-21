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Sınırdaki evlere uçaksavar mermisi isabet etti

Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK unsurlarınca açılan taciz ateşi sonucu Kilis’in sınır hattında bulunan köydeki 2 eve uçaksavar mermileri isabet etti.

21 Ocak 2018 Pazar 00:51

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör örgütü PYD/PKK'nın taciz ateşi sonucu Kilis’in sınır hattındaki 2 eve uçaksavar mermileri isabet etti.

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasıyla terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Gülbaba bölgesinin karşısından taciz ateşi yapıldı.

Bunun üzerine bölgede konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi.

Taciz ateşi nedeniyle bazı uçaksavar mermileri de sınır hattındaki 2 eve isabet etti.

Evine uçaksavar mermisi isabet eden Abdurrahman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tek başına kaldığı sırada olayın gerçekleştiğini söyledi. Eve geldiğinde ahır bölümünün tentesinden giren merminin duvarda kaldığını gördüğünü anlatan Yıldırım, "Duvardaki mermiyi çıkardık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. İnşallah kimseye de bir şey olmadan askerlerimiz neticeye ulaşır." diye konuştu.

Jandarma ekipleri iki evde de inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:51
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