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PYD/PKK kuryesi sınırda yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK'nın kuryeliğini yaptığı öğrenilen kişi Şanlıurfa'da yakalandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:17
PYD/PKK kuryesi sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nden, yasa dışı yollarla ülkesine geçmeye çalışan ve terör örgütü PYD'nin kuryeliğini yaptığı belirtilen Suriyeli Mahmud El Muhammed, üzerinde sahte iki kimlikle yakalandı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süreden beri takip ettikleri terör örgütü PYD'nin kuryeliğini yaptığı belirtilen Mahmut El Muhammed'in Akçakale'den ülkesine geçeceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmayla El Muhammed, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve üst aramasında üzerinde sahte iki Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:17
  1. pkk
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