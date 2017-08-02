Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınırda yakalanan Fransız YPG'li tutuklandı!

Irak'tan Türkiye'ye geçiş yapmak isterken Habur Sınır  Kapısı'nda gözaltına alınan Fransız uyruklu şüpheli "terör örgütüne yardım ve  yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:25
Sınırda yakalanan Fransız YPG'li tutuklandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 26 Temmuz'da Silopi  ilçesi yakınlarındaki habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen  Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, güvenlik güçlerince şüphe üzerine  durduruldu.

Yapılan ilk incelemede Bureau'nun Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafları bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelinin üzerindeki dijital materyaller incelendi.

İncelemelerde Bureau'nun, terör örgütünün yaşamı ve silahlarına ilişkin teröristlerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar, örgütün  propagandasını yapan, tüm birimlerinin tanıtılmaya çalışıldığı, terör örgütü  PYD/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, "silah teslim listesi" ibareli dokümana  ilişkin görüntü kaydı gibi çok sayıda doküman ve video kaydı bulunduğu  belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bureau,  savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütüne yardım ve  yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:25
  1. fransız
  2. ypg
  3. ırak
  4. Irak
  5. habur
  6. Suriye
  7. Silopi
  8. şırnak
  9. Temmuz
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Alçak satılmış maşayı derhal imha gerekir
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Oyuna dikkat.Alman.ingiliz.abd.fransiz vatandaslari kendilerini ele veriyorlar.Top yekūn saldiri bahanesimi.?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
  1. Serbest piyasada altın fiyatları
  2. Bakan'dan kurban fiyatı açıklaması
  3. Nihat Zeybekçi büyüme beklentisi..
  4. Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı
  5. Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye..
  6. Rusya büyükelçiliğine saldırı!
  7. ABD: Savaşırsanız sizi bombalarız
  8. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
  9. Batman'da minibüs ile otomobil..
  10. Ferrari'nin karı yükseldi
  11. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
  12. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
  13. Zebranın hazin sonu
  14. Trump imzayı attı
  15. Yangının zararı büyük oldu
  16. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
  17. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
  18. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
  19. Düzyatan: Birileri benim diziden..
  20. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
PKK'dan sızma girişimi!
PKK'dan sızma girişimi!