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Sınırda terör devletine izin yok!

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan Başkent’te dün yoğun bir gün yaşandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:30
Sınırda terör devletine izin yok!

YENİ AKİT / ANKARAKülliye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısının ana gündem maddesi OHAL ve terördü. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, “Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak’tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması hâlinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği; PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır” denildi.

BARZANİ’YE SON UYARI

Batılı ülkelerin teröristleri beslemesinin ve ABD’nin PYD’ye silah vermesinin eleştirildiği bildirildi. Barzani ile ilgili de şunlar ifade edildi: “Irak Kuzeyi bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararının, hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edilebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir.”

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:30
  1. Sınırda terör devletine izin yok
  2. Milli Güvenlik Kurulu
  3. Bakanlar Kurulu
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