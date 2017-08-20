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Sınırda tehdit! Mardin, Urfa, Antep ve Hatay...

PYD, Amerika’nın gizlice verdiği 70’ten fazla Rus yapımı IGLA (SA- 18) tipi uçaksavar füzesiyle Türk hava sahasını tehdit ediyor. Ayn İsa’da örgüte verilen füzelerle, Kamışlı, Dırbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’de füze üsleri kuruldu. Buradan Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Mardin havalimanlarındaki sivil uçuşlar takip ediliyor. Örgüte, Türkiye Afrin'e girerse uçakları vurun talimatı verildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 09:04
Sınırda tehdit! Mardin, Urfa, Antep ve Hatay...

Suriye’de Amerika’nın desteği ile 500 kilometrelik terör koridorunu oluşturan PKK/PYD, Türk hava sahasını tehdit etmeye başladı. Amerika’nın silaha boğduğu örgütün elinde 70’ten fazla Rus yapımı IGLA (SA- 18) tipi uçak savar füzesi tespit edildi. Bu silahlar Suriye’de farklı noktalara konuşlandırıldı. Kamışlı, Dirbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’de konulan füzeler saldırıya hazır halde bekletiliyor.

FÜZELER 5 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

Amerika’nın gönderdiği füzelerin büyük bölümü Rakka’ya bağlı Ayn İsa’da örgüte verildi. Füzelerin bir kısmı buradan Kandil’e sevk edildi. Türkiye’nin Afrin’e harekat düzenlemesi noktasındaki kararlığı üzerine örgüt bu silahları Suriye sınırında işgal altında tuttuğu Kamışlı, Dırbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’e gönderdi. Örgüt, Afrin’e bağlı Cinderes ve Racon bölgelerinde iki noktada Türkiye’den gelebilecek hava harekatlarına karşı da önlem aldı. Bu füzelerle Türk helikopterleri ve askeri uçakların hedef alınması talimatı verildi. Diğer noktalarda ise alçak uçuş halinde olan helikopter ve uçaklara karşı füze saldırısı hazırlığı yapıldı.

MARDİN, URFA, ANTEP VE HATAY RİSK ALTINDA

PYD’nin hedefinde Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin Havalimanlarına uçan sivil uçak ve helikopterler yer alıyor. Örgüt tarafından Suriye sınırında yer alan bu dört ilde bulunan hava alanlarında uçakların iniş ve kalkış pozisyonları baz alınarak menzil hesabı yapılıyor. Dikey olarak 5 buçuk kilometreye kadar hedefi vurabilen uçaksavarlar yatay olarak 8- ila 9 kilometreye kadar etkili olabiliyor.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA POZİSYONLARINI İZLİYORLAR

İniş kalkış ve yaklaşma pozisyonları itibarı ile Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Havalimanlarını kullanan uçaklar sınıra sıfır noktaya kadar manevra amaçlı yaklaşmakta. PYD’li teröristlere Türkiye’nin olası Tel Abyad, Münbiç ve Afrin müdahalesi halinde sivil uçakları vurun talimatı verildi. Geçtiğimiz günlerde, Cerablus ve Tel Rıfat bölgesinde PYD mevzilerine baskın yapan Suriyeli muhalifler, Rus yapımı SA-18 tipi uçaksavar füzeleri ele geçirmişti. Hava gücü olmadığı halde DEAŞ’a karşı PYD’ ye verilen uçaksavarlar sivil ve askeri Türk hava unsurlarını tehdit ediyor.

RUS VE ABD’LİLER EĞİTTİ

ABD’nin kara gücü PYD militanları uçaksavar kullanımı konusunda Rus ve ABD’li uzmanlardan eğitim aldı. Afrin ve Ayn-el Arab’ta verilen eğitimlerle teröristler tarafından uçaksavarların etkin kullanımı sağlandı. Suriye’de teslim edilen ve Kandil’e gönderilen uçaksavarların bir kısmı ise Türkiye’deki PKK militanlarına gönderildi.

8 ASKERİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

13 Mayıs 2016’da Hakkari Çukurca’da PKK aynı füzelerle askeri helikopterimizi düşürmüş, 2’si pilot 8 asker şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada helikopterin füze ile düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 09:04
  1. füze üssü
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  4. türk uçakları
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  6. son dakika
  7. son dakika haberler
  • VatandasVatandas35 dk önce
    Evine defol usa
  • Alp Alp 45 dk önce
    Artık SAVAŞ zamanı.ABD,RUSYA bizim için diş bilemiş demek.Konu;SURİYE, IRAK değil.SİLQHLARINI NASIL BİZE ÇEVİRME CURETİNDE BULUNABİLİRLER. VALLAHİ ZORUMUZA GİDİYOR.NE YAPMAK LAZIMSA YAPALIM, TÜRKİYE DAİRESİ DARALIYOR. HARİCİ DÜŞMANLARA KARŞI,KILIÇDAROĞLUNA RAĞMEN BİRLİK İÇERİSİNDE OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ.
  • ramazanramazan50 dk önce
    eyy amerika...fuzede verin..en gelismis teknoloji silahlarini verin....bilmiyormusunuz bu millet şehit olmak için bilerek tankin onune duruyor...amk un manyaklari....abd savunma bakani gelecekmiş ..bizumkilerin bir seyler yapmasi lazim..
  • KultiginKultigin1 sa önce
    Vakti zamanı geldiğinde, Türk ordusu nun demir yumruğunu yiyecekler ve onları kimse kurtaramaycak. Biraz Türk tarihini okusunlar.
  • EyyüpEyyüp1 sa önce
    Allah bunların belasını versin elbet bu itlerin sonu gelecek bütün zalimlere karşı allahın izniyle kazanan Türkiye olacak
  • turkturk1 sa önce
    TURKIYE COOK GEC KALDI . SOZDE OKUMUZLARI ORDUNUN BASINA GETIRIP AMA HICBIR SEKILDE ASKERI SITRATEJISI OLMAYANALRSOZDE SURIYEDE SAVASIYOR.SURIYE SAVASI BASLADIGI ANDAN ITIBAREN TURKIYENIN BUTUN SINIRLARI TEMIZLENMELIYDI. ABD PKK SILAH VERILDIGINDE HERSEY GOZ ONUNE ALINIPENGELLENELIYDI. ABD PKK NEDEN VERIYOR UZAK SAVAR FUZESI DEASIN UCAKLARIMI VAR. BUNLAR HEP TURKIYE ICIN. TURK ASKERI SOZDEMUREKKEP YALAMISLARILERIYI GOREMESEDE PKK TURKIYEYE ABD NIN ONUNDE SALDIRACAKABD OZELLIKLE RBU IS YAPACVAKAMA TURKIYE HALA YOK KILIC KINIYOK BIMMEM NE ADI ALDINDA SURIYEDE ATAK YAPACAGINI SOYLUYOR BISEY YOK. BUHIKAYE. ABD VE RUSYA IZIN VERMEDEN TURKIYE SINIRINI TEMIZLEYEMEZ, BIRAZ GERCEKCI OLALIM. TEMIZLEYECEKSE SAVASIGOZE ALMALI ODA LMAZ. NETICEDE TURKIYEYE GIRECEKLER AMA BIZLER HAZIRIZ GIRSINLERBIRAZ TEPELERIZ SADECE YASAMAK SIKTI ARTIK .
  • Alper taşAlper taş1 sa önce
    Yapılan haberlerde Kilisi gözden çıkardınız herhalde. Adını anmaya değer bile bulmuyorsunuz. Bu alçaklarla en yakın sınır ili Kilis ve Suriyeli göçmenlerle iki yüzbin insan yaşıyor.
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