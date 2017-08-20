Sınırda tehdit! Mardin, Urfa, Antep ve Hatay...

Suriye’de Amerika’nın desteği ile 500 kilometrelik terör koridorunu oluşturan PKK/PYD, Türk hava sahasını tehdit etmeye başladı. Amerika’nın silaha boğduğu örgütün elinde 70’ten fazla Rus yapımı IGLA (SA- 18) tipi uçak savar füzesi tespit edildi. Bu silahlar Suriye’de farklı noktalara konuşlandırıldı. Kamışlı, Dirbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’de konulan füzeler saldırıya hazır halde bekletiliyor.

FÜZELER 5 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

Amerika’nın gönderdiği füzelerin büyük bölümü Rakka’ya bağlı Ayn İsa’da örgüte verildi. Füzelerin bir kısmı buradan Kandil’e sevk edildi. Türkiye’nin Afrin’e harekat düzenlemesi noktasındaki kararlığı üzerine örgüt bu silahları Suriye sınırında işgal altında tuttuğu Kamışlı, Dırbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’e gönderdi. Örgüt, Afrin’e bağlı Cinderes ve Racon bölgelerinde iki noktada Türkiye’den gelebilecek hava harekatlarına karşı da önlem aldı. Bu füzelerle Türk helikopterleri ve askeri uçakların hedef alınması talimatı verildi. Diğer noktalarda ise alçak uçuş halinde olan helikopter ve uçaklara karşı füze saldırısı hazırlığı yapıldı.

MARDİN, URFA, ANTEP VE HATAY RİSK ALTINDA

PYD’nin hedefinde Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin Havalimanlarına uçan sivil uçak ve helikopterler yer alıyor. Örgüt tarafından Suriye sınırında yer alan bu dört ilde bulunan hava alanlarında uçakların iniş ve kalkış pozisyonları baz alınarak menzil hesabı yapılıyor. Dikey olarak 5 buçuk kilometreye kadar hedefi vurabilen uçaksavarlar yatay olarak 8- ila 9 kilometreye kadar etkili olabiliyor.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA POZİSYONLARINI İZLİYORLAR

İniş kalkış ve yaklaşma pozisyonları itibarı ile Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Havalimanlarını kullanan uçaklar sınıra sıfır noktaya kadar manevra amaçlı yaklaşmakta. PYD’li teröristlere Türkiye’nin olası Tel Abyad, Münbiç ve Afrin müdahalesi halinde sivil uçakları vurun talimatı verildi. Geçtiğimiz günlerde, Cerablus ve Tel Rıfat bölgesinde PYD mevzilerine baskın yapan Suriyeli muhalifler, Rus yapımı SA-18 tipi uçaksavar füzeleri ele geçirmişti. Hava gücü olmadığı halde DEAŞ’a karşı PYD’ ye verilen uçaksavarlar sivil ve askeri Türk hava unsurlarını tehdit ediyor.

RUS VE ABD’LİLER EĞİTTİ

ABD’nin kara gücü PYD militanları uçaksavar kullanımı konusunda Rus ve ABD’li uzmanlardan eğitim aldı. Afrin ve Ayn-el Arab’ta verilen eğitimlerle teröristler tarafından uçaksavarların etkin kullanımı sağlandı. Suriye’de teslim edilen ve Kandil’e gönderilen uçaksavarların bir kısmı ise Türkiye’deki PKK militanlarına gönderildi.

8 ASKERİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

13 Mayıs 2016’da Hakkari Çukurca’da PKK aynı füzelerle askeri helikopterimizi düşürmüş, 2’si pilot 8 asker şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada helikopterin füze ile düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yeni Şafak