Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin örgütü simgeleyen 'sözde' bayraklarını indirdikleri gözlendi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:42
Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler

AA'nın haberine göre, Sınırın karşı tarafında terör örgütü YPG mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

SADECE BİR RUS BAYRAĞI VAR

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü. Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 07:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de Amerikan yalanlarında yolun sonu geldi
    1. Suriye'de Amerikan yalanlarında yolun..
    2. BES’ten kaçışı önleme adımı
    3. Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
    4. İstanbul'da pidecide oturan..
    5. Trabzon’daki kazada şok iddia! Yanlış..
    6. Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk..
    7. Bakandan cam filmi açıklaması
    8. Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor
    9. Hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve..
    10. Ülke genelinde yayılınca geniş çaplı..
    11. Üç koldan kuşatıldı
    12. Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    13. Maliye İpek’in emrinde mi?
    14. Rumlar Akdeniz’de çizgiyi aşıyor
    15. Hint ırkçısı Modi hac yardımını kesti
    16. Afrin'e yerleştirildi! Amerika'dan..
    17. Suna’ya verilen haksız cezayı kabul..
    18. İsrail-Suudi dostluk rayı
    19. Demirtaş'a ne zaman sıra gelecek?
    20. Türkiye 10 yılda faizin belini kırdı
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı