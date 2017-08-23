Sınırda sıcak gelişme! Terör örgütü YPG'ye soğuk duş

Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgelerinde faaliyet gösteren Kanuni Sultan Süleyman Tugayı, Suriye'nin Menbic kentinde PYD'ye giden silah dolu tankeri ele geçirdi. Araçta çok sayıda uçaksavar, roket ve mühimmata el konuldu.

Kısa süre önce kuruluşunu ilan eden Türkiye bağlantılı Kanuni Sultan Süleyman Tugayı, Suriye'nin Cerablus, El Bab ve Menbic bölgelerinde YPG'ye göz açtırmıyor. Türkiye paralelinde faaliyet gösteren Sultan Murat Tümeni'nin yanı sıra rejime karşı savaşan Kanuni Sultan Süleyman Tugayı da bölgede etkili faaliyeti ile dikkat çekiyor.

Türkiye sınırında faaliyetlerini artıran silahlı grup, YPG'nin silah koridorunu engellemek için etkili operasyonlar yapıyor. Hama bölgesinden Menbic'e silah sevkiyatı istihbaratını alan Kanuni Sultan Süleyman Tugayı savaşçıları, bölgeyi kontrol altına aldı. Yoldan geçen araçlar üzerinde yapılan denetimlerde YPG'ye gönderilen cephane ele geçirildi.



Durdurulan bir tankerde yapılan aramada, aracın deposunda küçük bir orduyu donatacak silah ve cephane bulundu. Menbic'teki YPG'lilere gönderilen ve Maha bölgesinden geldiği bildirilen tankerdeki depoda, çok sayıda uçaksavar, roketatar, anti tank silahları, değişik çapta makinalı silahlar ve çok sayıda mermi ve mühimmat yakalandı.

TÜRK ASKERİ İLE KOORDİNE HALİNDE

Menbic, Cerablus ve El Bab bölgesinde faaliyet gösteren ve Türk birlikleri ile YPG arasındaki Halise bölgesinin korumasını üstlenen Kanuni Sultan Süleyman Tugayı'nın lideri Osman Osman, Türk askeri ile koordine halinde olduklarını söyledi.

YPG'nin bölgeyi rahatça kullanmasına ve silah sevkiyatına izin vermediklerini belirten Osman, gerekli desteğin sağlanması halinde YPG'ye yönelik etkili operasyonlara girişebileceklerini söyledi. Osman, bölgede etkin denetim sağladıklarını, bu kapsamda YPG'nin bölgedeki sevkiyatını büyük oranda engellediklerini açıkladı.