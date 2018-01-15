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Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'a ulaştı. Hatay Kırıkhan'da konıuşlu bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füzelerinin yönü ise Afrin ve ilçelerine çevrildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine döndürüldü.

Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Afrin'e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin'in Qude, Ma'mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda.

Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor. - İHA

BÜYÜK SEVKIYAT

Türkiye'deki çeşitli birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, hudut birliklerinin Afrin sınırında, 24 saat zırhlı araçlarla sık sık devriye attığı ve kulelerden termal kameralarla sınır hattını izlediği öğrenilirken, sınıra yakın bazı noktalara beton bloklarla mevzi yapıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
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