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Sınırda sessiz saatler!

TSK tarafından PYD/YPG/PKK unsurlarının fırtına obüsü ve topçu bataryaları ile vurulmasından sonra Suriye sınırındaki Kilis’te sessizlik yaşanıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:35
Sınırda sessiz saatler!

Dün akşam 22.00 sıralarında Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine Doçka silahı ile tacizde bulunulması üzerineTSK’nın PYD/YPG/PKK mevzilerini ateş altına alarak imha etmesinden sonra sınır hattında sessizlik yaşanıyor.

Halep’in Afrin ilçesine komşu olan Kilis’te sınır hattında sessizlik sürerken, daha önceden PYD tarafından asılan YPG ile Rus bayrağının çevresinde PYD ile YPG’lilerin bulunmaması dikkat çekti. Sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:35
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