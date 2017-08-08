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Sınırda örülecek duvar hakkında İran ne dedi?

Geçtiğimiz aylarda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye’nin İran sınırına duvar inşa etme projesini değerlendirdi. Kasımi, Türkiye tarafından sınırdaki güvenliği arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılayacaklarını ifade etmişti.

08 Ağustos 2017 Salı 14:58
Sınırda örülecek duvar hakkında İran ne dedi?

İranlı Sözcü, Türk makamlarının sınıra duvar örme fikrini İran’la da paylaştığını ve bunu olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Sözcü Kasımi, “Duvar, sınırın sıfır noktasına inşa edilmeyecek ve Türkiye toprakları derinliğine kurulacak. Sınırdaki güvenlik ve istikrarı arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılarız. Bu konuda koordinasyonun arttırılması için daha fazla ikili diyalog yapılmasından yanayız. Sınırın güvenliği hem İran ve hem Türkiye için önemlidir ve buna ilişkin her iki ülke tarafından gerekli çaba sarf edilmeli” diye koştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:58
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