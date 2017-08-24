Sınırda mayın patladı: 1 mühendis hayatını kaybetti
Kilis’in Suriye sınırında mayın patlaması sonucu bir mühendis hayatını kaybetti.24 Ağustos 2017 Perşembe 00:03
Edinilen bilgiye göre, Kilis merkeze bağlı Demirışık köyü yakınlarında Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırına örülen duvarın kontrolünü yapan araç mayına denk geldi. Patlamada araçta bulunan 30 yaşındaki mühendis Mehmet Akcan hayatını kaybetti. Akcan’ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.