Sınırda mancınıkla sigara kaçakçılığı

Ukrayna'dan Slovakya'ya mancınık kullanarak yasadışı yollardan 25 bin paket kaçak sigara geçirdiği iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Slovakya basınına göre, söz konusu kişiler "yasadışı sigara ticaretiyle" suçlanıyor.

Şüphelilerin Ukrayna-Slovakya sınırında bir gecede 25 bin paket kaçak sigarayı mancınık aracılığıyla Ukrayna'dan Slovakya'ya ulaştırdığı belirtildi. Gözaltına alınan iki kişinin geçmiş dönemlerde sınır güvenlik biriminde çalıştığı kaydedildi.