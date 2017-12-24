Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınırda kritik hamle! Bazı bölümlere inşa edildi...

Hatay'da Türkiye-Suriye sınırı arasında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarında sona gelindi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:28
Sınırda kritik hamle! Bazı bölümlere inşa edildi...

Hatay sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarında sona yaklaşılırken, yaklaşık 220 kilometresi tamamlanan 4 metre yükseklikteki duvarın bazı bölümlerine acil durumlar için "balistik kapı" inşa ediliyor.

Modüler duvar arasında 'balistik kapı'

Alınan bilgiye göre, Hatay'da yurda yasa dışı geçişleri önlemek ve teröristlerin ülkeye sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-Suriye sınırına yapılan modüler duvar çalışmaları devam ediyor.

Hatay il sınırlarında 230 kilometre uzunlukta yapılacak duvar çalışmalarında 220 kilometrenin bitirilerek son 10 kilometrelik bölümün kaldığı öğrenilirken, biten bölümlerin üzerine dikenli tel örgü çekiliyor.

Öte yandan, 4 metre yükseklikteki duvarın bazı bloklarında "Sınır Fiziki Güvenlik Projesi" kapsamında daha önce planlanan çerçevede "balistik kapı" inşa ediliyor.

İnsani yardım, yaralı girişi, geri gönderme ve acil durumlar için kullanılacak kapıların inşası da sürüyor.

Bazıları demir kapılarla kapanan söz konusu noktalar, hudut birliklerince 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:28
  1. Hatay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı
    1. Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet..
    2. Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek..
    3. Jandarmanın trafik yetkilerinde..
    4. Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor
    5. Emre Belözoğlu çılgına döndü!..
    6. Seydişehir- Antalya karayolunda..
    7. ÖSO’dan 'Noel' talimatı
    8. Çalımbay: Mutlaka 3-4 transfer..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüksek devlet..
    10. Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine..
    11. "Kudüs tüm insanlığın sorunudur"
    12. Eski belediye başkanının aracı..
    13. İşte Türkiye'de yılın en çok..
    14. Uzman çavuşa silahlı saldırı
    15. İlk yarının lideri Başakşehir!
    16. 'Kamuya 110 bin memur alınacak'
    17. Pes dedirten görüntü! Metrelerce..
    18. Sudan'da kritik anlaşma imzalandı! Her..
    19. CHP'li başkanlar yurtdışına çıkış..
    20. Görenler şaşkına döndü! Onlarcası..
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı