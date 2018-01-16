Sınırda 'kötü koku' alarmı

Suriyesınırına yakın bölgedeki Oğulpınar Mahallesi'ndeki okulun öğrenci ve velilerinin 155 Polis İmdat hattına yaptığı kötü koku ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı bölgede AFAD ekipleri, inceleme yaptı. Görevliler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek bölgeden ayrıldı.