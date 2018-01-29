Sınırda 'Hızlı ve sorunsuz teslimat'

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan posta teşkilatları arasındaki anlaşma gereği haftanın üç günü Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında, ülkeler arası gönderilerin teslimatı yapılıyor.

Sınır kenti Edirne'de çalışan postacıların diğer kentlerde çalışan meslektaşlarına göre farklı bir mesaisi daha var. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan kentin postacıları, sınır kapısında komşu ülkelerdeki meslektaşlarıyla haftanın 3 günü posta değişimi yapıyor.

Edirne'nin sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan, ikili anlaşmalar gereği 110 ülkeye verilen PTT hizmetlerinden Acele Posta Servisi grubuna açık ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin her noktasından Yunanistan veya Bulgaristan'a gönderilecek kargo ve postalar, PTT Uluslararası Kargo İşleme Merkezi (UKİM) İstanbul Müdürlüğüne, buradaki işlemlerin ardından kara yoluyla Edirne PTT Başmüdürlüğü Selimiye Kargo Müdürlüğü'ne geliyor.

Gönderildiği ülkeye göre PTT memurları tarafından ayrılan ve işlemleri yapılan gönderiler, haftanın üç günü PTT aracıyla Bulgaristan'a geçilen Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapılarına götürülüyor.

PTT aracıyla getirilen kargo ve postalar ile Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gönderiler, sınır kapısında gümrük memuru gözetiminde değiştiriliyor.

Türkiye'den, Yunanistan veya Bulgaristan'a gönderilecek mektup, zarf gibi gönderiler 16 ila 100 lira, kargo ise kilogramına göre 70 liradan başlayan fiyatlarla alıcısına teslim ediliyor.

"Hızlı ve sorunsuz teslimat"

PTT memurlarından Murat Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Yunanistan'a gönderilen ya da bu ülkelerden gelen posta ve kargoların hızlı ve sorunsuz şekilde vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Haftanın üç günü Yunanistan ve Bulgaristan posta teşkilatı memuruyla kargo ve posta değişimi yaptıklarını anlatan Aykut, "Pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde aracımızla Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarına geliyoruz. Burada gümrük sahası içerisinde gümrük memurunun da gözetiminde işlemlerimiz yapıyoruz." dedi.

Bulgaristan Posta Teşkilatı Memuru Dimitri İvanov da iki ülke arasındaki iş birliğinin posta teşkilatları arasında da devam ettiğini söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında yoğun gönderi trafiği olduğunu dile getiren İvanov, PTT ve Bulgar Posta Teşkilatı sayesinde hızlı ve sorunsuz teslimat yapıldığını kaydetti.