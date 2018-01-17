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Sınırda hareketlilik sürüyor... Yeni sevkiyat

Gelen son bilgilere göre, Afrin operasyonu için bir grup tank daha sınıra ulaştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
Sınırda hareketlilik sürüyor... Yeni sevkiyat

Afrin operasyonu için bir grup tank daha sınıra ulaştı. Dün de Afrin'in karşısında bulunan Hassa bölgesine bir grup tank konuşlandırılmıştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğü'ne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araçlar sevk edildi. Afrin'in sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler.

Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
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