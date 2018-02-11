Sınırda hareketli saatler

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.

Farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.