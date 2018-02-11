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Sınırda hareketli saatler

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a ulaştı.

11 Şubat 2018 Pazar 22:18
Sınırda hareketli saatler

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.

Farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 22:18
  1. Afrin
  2. TSK
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Suriye

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