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Sınırda hareketli dakikalar! ABD bayraklı direği söktüler

Terör örgütü PYD/PKK mensupları, Tel Abyad ilçesindeki gümrük binasına daha önce ABD bayrağını astığı direği yerinden kaldırdı

26 Ocak 2018 Cuma 19:23
Sınırda hareketli dakikalar! ABD bayraklı direği söktüler

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın gümrük binasına daha önce ABD bayrağının asıldığı direk, yerinden söküldü.

Terör örgütü PYD/PKK kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binası üstünde ABD bayrağının asıldığı direk, terör örgütü üyelerince yerinden sökülerek kaldırıldı.

Yerinden sökülen direk, bir kamyonette yüklenerek ilçe merkezine götürüldü.

Terör örgütü PYD/PKK'nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya iki yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 19:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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