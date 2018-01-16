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Sınırda gerilim yükselirken Genelkurmay Başkanı’ndan kritik adım!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

16 Ocak 2018 Salı 09:51
Sınırda gerilim yükselirken Genelkurmay Başkanı’ndan kritik adım!

Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MuratMurat46 dk önce
    Biz mümbiçe giriyoruz arada kalıp gebermek istemiyorsaniz defolun gidin diyecek
  • DİRİLİŞDİRİLİŞ54 dk önce
    Halen neyi görüşeceğiz anlamış değilim.Adamları sınırımıza 30 bin terörist mezilendirmiş silahları bize çevrilmiş ve biz halen Şeytandan medet umuyoruz.TSK hiç yakışmayan yumşakça bir hareket bu.Kendimizi dahada rezil etmeden gereğini yapalım.Başka zaman dağda 3- 5 iti arıyoruz şimdi 30 bin tanesi karşımızda ve topunu kurutmamak için elimizden geleni yapıyoruz.Şanlı Türk ordusuna hiç ama hiç yakışmıyor.Bundan sonrada hiç bir ülke bizi ciddiye almayacaktır !!!
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    ALLAHİN YARDIMIASKERİMİZİNVE MİLLETİMİZİN ÜZERİNE İNSİN TÜM DÜŞMAN HİLE VE DESISELERI BETARAF OLSUN İSALLAH ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUNATTIĞIN ZAMAN SEN ATMADIN ALLAH ATTI AYETİNİ MAHZUR OLUN İSALLAH ALLAHİN YARDIMI YETER
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu kalleş abd ile ne konuşacaksın haber verdin gir afrine ya herro ya merro 80 milyon arkanda
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