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Sınırda facia! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 15'e yükseldi

Suriye'den Lübnan'a gitmeye çalışırken karlı dağlarda can veren göçmenlerin cesetleri bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:10
Sınırda facia! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 15'e yükseldi

Lübnan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybeden 6 Suriyelinin daha bulunduğu ve ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan'ın Suriye sınırı yakınındaki Masna bölgesinde Suriye'den  Lübnan'a geçmek isterken donarak hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cesedi bulundu.

Öte yandan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan  bilgiye göre, yine Masna bölgesinde donarak hayatını kaybeden 3 Suriyeliye daha  ulaşıldı.

Suriye uyruklu 3 kişinin ise donmak üzereyken bulunduğu ve tedavi için  Bekaa Vadisi'ndeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Donarak hayatını kaybeden Suriyeli sayısının 3'ü çocuk olmak üzere  15'e ulaştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR)  yayımlanan açıklamada, Suriyelilerin donarak hayatını kaybetmesi nedeniyle derin  üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kurbanların kaçak yollardan Lübnan'a girmeye çalışırken olumsuz hava  şartları altında çok zorlu geçitleri kullandıklarına değinilerek, bölge halkı,  sivil savunma ekipleri ile ordunun desteğiyle biri hamile olmak üzere gruptan  hayatta kalanların bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Dün aynı bölgede donarak hayatını kaybeden 9 Suriyelinin bulunduğu  bildirilmişti.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına  dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.  Ülkedeki mülteci kamplarında önceki yıllarda da soğuklar nedeniyle ölümler  yaşanmıştı.  

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak  adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi  veriyor. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan  açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e  düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli  mülteci olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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