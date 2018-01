Sınırda eller tetikte işaret bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afrin’e yönelik operasyonun her an başlayabileceği açıklamasının ardından Kilis’ten Afrin’e uzanan Azez ile Mare ve sınırın Reyhanlı bölgesinde operasyon birlikleri saldırı pozisyonuna geçti.

Hatay ve Kilis bölgesine Güneydoğu bölgesinden askeri sevkiyat dün de sürdü.

TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİ DAĞITILDI



Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Azez ve Mare bölgesinden Tel Rifat ve Minnak Havaalanı çevresinde mevzilenen terör örgütü hedeflerine top atışları da devam etti. Mare ve Azez bölgesinde mevzilenen ÖSO güçleri, sınırda konuşlanan TSK’nın tank ve top atışı ile desteklendi. YPG’nin Parsa dağındaki hakim tepelerdeki mevzileri de Azez bölgesinde konuşlanan tanklarla etkili vuruldu.

200 HEDEF BELİRLENDİ! YOK EDİLECEK



Kilis bölgesi Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Afrin’e uzanan, Kilis ve Azez’e hakim tepeler silsilesinden oluşan Parsa dağı çevresinde konuşlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin 200 hedefi belirlendi. Sınır hattında konuşlandırılan tank, top ve füze bataryalarının namluları bu bölgedeki hedeflere kilitlendi.



Olası harekât kapsamında Azez, Mare ve Tel Rifat bölgesinde sayıları 5 bini aşan tam teçhizatlı ÖSO grupları da, YPG mevzilerini ele geçirmek için harekete geçecek. İnsansız hava araçları da Afrin ve çevresinde gözetleme yapıyor. İHA’lar, YPG’nin bölgedeki faaliyetlerini an be an merkeze aktarıyor. Harekât hazırlıkları Afrin’de faaliyet gösteren ABDve Rus askeri güçlerince de yakından izleniyor. Kilis’in Demirışık köyünün karşısında yer alan Parsa Dağı’nın devamı niteliğindeki tepede Rus bayrağı yerinde duruyor. Rusya’nın Afrin bölgesinde yer alan Cinderes ve Tel Rifat’ta iki askeri üssü ise faaliyette. ABD’nin ise Kefercihe bölgesinde sınırlı sayıda askeri bulunuyor. Rus ve ABD askerleri gelişmeleri rapor ediyor.





Isı güdümlü füzeler



Harekâta karşı terör örgütünün de ağır silahlar kaydırdığı öğrenildi. YPG, Kamışlı, Kobani ve Haseki’den Afrin’e Münbiç ve Rakka operasyonuna katılan özel eğitimli unsurlarını kaydırdı. ABD’nin verdiği karadan karaya, karadan havaya atılan ısı güdümlü füzeler, uçaksavar, havan topları ve ağır silahlar gönderildi.

Havadan saldırı



Afrin’e karadan yapılacak harekâta havadan savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin de destek vermesi bekleniyor. Bu gelişmeden endişe duyan Afrin’deki terör örgütü yönetiminin, konuyu ABD ve Rus askeri yetkililerle görüştüğü belirtiliyor. İddiaya göre Rus ve ABD kaynakları, hava desteği için görüşmelerden henüz sonuç alınmadığı yönünde bilgi verdi.

Yardım talebi



Terör örgütü PYD, uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı. Bu arada, ABD’nin Türkiye’nin müdahalesine izin vermeyecekleri konusunda Kobani’deki örgüt yönetimine bilgi verdiği iddiaları da ortaya atıldı.

