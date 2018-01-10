Sınırda böyle yakalandılar...

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' olarak sınırda görev yapan askerler, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında 2017 yılında 24 saat termal kameralarla ve yaya devriyeleriyle yapılan denetimlerde toplam 20 bin 14 kaçak yakaladı.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' olarak sınırda görev yapan askerler, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında 2017 yılında 24 saat termal kameralarla ve yaya devriyeleriyle yapılan denetimlerde toplam 20 bin 14 kaçak yakaladı.

Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda kuş uçurmuyor.

Savaş ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sınırlarda denetimlerini sürdürüyor.

Avrupa umuduyla insan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 2017 verilerine göre yapılan denetimler sayesinde Afganistan, Suriye, Irak ve Pakistanlı kadın, çocuk ile yaşlılarında bulunduğu 20 bin 14 kaçak sınırı geçemeden 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı.

KAÇAKLAR BÖYLE YAKALANIYOR

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların yoğun olarak kullandığı Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu yasa dışı geçişlere adeta göz açtırmıyor.

Sorumluluk sahası yaya devriye, termal kamera ve kuleden gözetleme ile tespit edilen kaçaklar, telsiz aracılığı ile Hudut Kartallarına bildiriliyor.