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Sınırda askeri hareketlilik sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısındaki tatbikat 36. gününe girdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:20
Sınırda askeri hareketlilik sürüyor

Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısındaki tatbikat 36. gününe girdi.

Tatbikat kapsamında manevra yapan zırhlı muharebe araçlarına ağır silahların yerleştirildiği görüldü.

TSK tarafından Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumundan önce ve Türkiye'nin karşı çıktığı referanduma mesaj niteliği taşıyan Habur'daki askeri tatbikatı 18 Eylül'den beri devam ederken, tatbikat merkezinde konuşlu zırhlı muharebe aracılarına (ZMA) uçaksavarlar, taşınabilir tam otomatik makinalı tüfekler ve güdümlü tanksavarların yerleştirildiği görüldü.

Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatta ZMA'lar tatbikat çevresinde hızlı sürüş ve manevralar yaparak eğitimlerini tamamladı. Tanklarda ise askerlerin bakım yaptıkları görüldü.

Öte yandan, günü birlik midibüslerle tatbikat alanına gelen Irak askerleri, akşam saatlerinde tatbikatın sona ermesiyle midibüslere binerek Silopi'deki askeri birliğe geçiş yapıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:20
  1. TSK
  2. Kuzey Irak
  3. Şırnak
  • ikraikra15 sa önce
    Iskembeden atip tutmayin..bu devletin,tsk,mit,emniyet,bakanlar kurulu,mrclisi,milli guvenlik kurulu vs.var..burada duygusal kararlar degil,milli cikarimizi ilgilendiren kararlar, sirasiyla,yeri geldiginde alinir..devletimizin aldigi bu kararlara saygi duyup yeri geldimi bir fert olarak maddi manevi yanlarinda olmak gorevimizdir.unutmayin onlari biz sectik.
  • ErsanErsan15 sa önce
    Sen 9 ay nasil durdun. Bu işler senin bildiģin gibi değil .eleştirde nasil olursa olsunla olmaz.
  • Ömer halisÖmer halis20 sa önce
    Allah askerimizi korusun ve yardımcısı olsun
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci20 sa önce
    ne düşünüyorum? orada bir tarlada boş yere manevra yapan tankları günlerdir görüyoruz. çocuk mu kandırıyorsunuz? bizim belediyelerin dozer operatörleri daha iyisini yapar. kafirin gözü bunlarla korkmaz, leşlerini dökmeye başlarsan görürler günlerini.
  • MuratMurat20 sa önce
    Hareket etmekten yoruldular biraz dinlaensinler
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