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Sınırda askeri hareketlilik

Afrin'e düzenlenecek operasyon nedeniyle Türkiye'nin her bölgesinden Suriye sınırına gönderilen askeri araçların sevkiyatı devam ederken, Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 10:29
Sınırda askeri hareketlilik

Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye'ye komşu Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

HATAY'DA ASKERİ SEVKİYAT

Hatay'a farklı kentlerden gönderilen 7 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), güvenlik önlemi alınarak, merkez Antakya ilçesine ulaştırıldı. Polis eskortu eşliğinde, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Narlıca Hudut Taburu'na getirilen askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

AFRİN'İN KÖYLERİNDE BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ 

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

AZEZ'DE 'CANLI BOMBA' SALDIRISI

Kilis'e komşu Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki DEAŞ'lı 'canlı bomba' yelekli 4 teröristten biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise öldürüldü.

ÖSO'ya bağlı askerler, Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Suçço Köyüne geçmeye çalışan su tankeri yüklü bir kamyonu oluşturulan kontrol noktasında durdurdu. Kamyondaki su tankerinin kapaklarının açılmasıyla içeride bulunan yaklaşık 10 kişi kaçmaya başladı. Bu sırada üzerinde 'canlı bomba' yelekleri bulunan DEAŞ'lı olduğu belirtilen 4 teröristten biri patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise ÖSO askerleri tarafından öldürüldü. ÖSO güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesinin ardından tankerden çıkanlardan 1'i çocuk, 3'ü kadın 5 kişi ise teslim oldu.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:29
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