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Sınırda askeri hareketlilik!

Suriye'de terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis’te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:43
Sınırda askeri hareketlilik!

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi.

Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:43
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