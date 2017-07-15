Sınırda askeri hareketlilik!
Suriye'de terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis’te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:43
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi.
Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi.