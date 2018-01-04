Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada Iraklı güçlerin Irak-Suriye sınırındaki DEAŞ’li teröristlerin hareketliliğini tespit ettiği ve operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyon hakkında detaylı bilgi vermeyen Irak İçişleri Bakanlığı, öldürülen DEAŞ’li teröristlerin canlı bomba eylemcisi olduğunu ve beraberlerinde silah ve patlayıcı kemerler ele geçirildiğini söyledi.

Irak, Aralık ayında üç yılı aşan savaşın ardından DEAŞ’den temizlenen bölgelerde yeniden altyapı çalışmalarının başlatılacağını ilan etse de ülkenin halen DEAŞ teröristlerinden arındırılamadığı gözleniyor.