Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Suriye’nin Afrin kentinde süren ’Zeytin Dalı Harekatı’ için Hatay’a takviye amacıyla gönderilen tankların sevkiyatı sürüyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken, çeşitli birliklerde konuşlu olan 10 tank, Reyhanlı’daki sınır birliklerine götürülüyor.

Sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı araç ve tank takviyesinin devam etmesi bekleniyor.