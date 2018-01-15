Sınıra sevkiyat tam gaz devam… Türkiye’nin bu hamlesi teröristleri geri püskürttü… Gerilim artıyor!
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, Azez ilçesindeki sivilleri hedef aldı. TSK, roket saldırısının ardından örgüt mevzilerine top atışı yaptı. Ayrıca TSK tarafından Suriye sınırında bulunan birliklere taviye amaçlı askeri araçlar gönderiliyor.15 Ocak 2018 Pazartesi 07:16
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.
Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.
PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.
SINIRDAKİ BİRLİKLERE TAKVİYE
Öte yandan, TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.