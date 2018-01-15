Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınıra sevkiyat tam gaz devam… Türkiye’nin bu hamlesi teröristleri geri püskürttü… Gerilim artıyor!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, Azez ilçesindeki sivilleri hedef aldı. TSK, roket saldırısının ardından örgüt mevzilerine top atışı yaptı. Ayrıca TSK tarafından Suriye sınırında bulunan birliklere taviye amaçlı askeri araçlar gönderiliyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:16
Sınıra sevkiyat tam gaz devam… Türkiye’nin bu hamlesi teröristleri geri püskürttü… Gerilim artıyor!

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.

Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.

SINIRDAKİ BİRLİKLERE TAKVİYE

Öte yandan, TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 07:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar uyardı: Grip vakaları artabilir... ‘Bu yıl H1N1 virüsü kılık değiştirdi’
    1. Uzmanlar uyardı: Grip vakaları..
    2. 6.3 milyon araç sahibine ceza yolda
    3. PKK’ya verdiler… İşte o silahlar!
    4. Trabzon’da 162 yolcusuyla pistten..
    5. Kritik rapor açıklandı… Araç sahipleri..
    6. Artık hiç biri tezgahlarda..
    7. Sınıra sevkiyat tam gaz devam…..
    8. Bunlar hangi milletin profları?
    9. Robert koleji’nin başörtü düşmanlığı
    10. 2018’de hedef 36 milyon turist
    11. Haraca bağlayamayınca FETÖ linç etmişti
    12. Sözde basın kurumları Akit muhabirine..
    13. CHP’li Kaftancıoğlu’nun sicili kabarık
    14. Gülen yeni bir din ihdas etti
    15. Netanyahu Modi'yle güç birliği yapıyor
    16. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızıl Elma’dır
    17. Abbas'tan flaş açıklama: Tekliflerini...
    18. PYD'den sivillere saldırı! TSK pişman..
    19. Amasya İHH’dan Suriye’ye 14 TIR yardım
    20. NATO'dan "nükleer silah" çıkışı:..
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!