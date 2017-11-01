Sınıra kadar geldi, 2019'da tamamlanacak

Türk Akımı'nda gelinen son durumu paylaşmak için düzenlenen basın toplantısında, proje ile ilgili en güncel bilgiler paylaşıldı. Rusya'dan direk Türkiye'ye gelen ve 2003 yılından bu yana faaliyette olan Mavi Akım'dan sonra, ikinci proje Türk Akımı olacak.



Habertürk'ün haberine göre: Rus devi Gazprom'un iştiraki olan TurkStream (Türk Akımı) tarafından gerçekleştirilen proje Rusya'nın Anapa bölgesi ile Türkiye'de Kıyıköy arasında yapılacak. Anapa'dan başlayarak denize döşenen borular, Kıyıköy'de son bulacak ve doğalgaz karaya çıkacak.



İKİ BORUNUN BİRİ TÜRKİYE'YE DİĞERİ AVRUPA'YA

Toplam 940 km uzunluğundaki hat boyunca yan yana iki boru döşenecek. Bu borulardan bir yılda taşınacak doğalgaz miktarı ise 31.5 milyar metreküp olacak. Her bir boru 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak.



31.5 milyar metreküp, 370 LNG gemisinin taşıyacağı doğalgaza veya 15 milyon hanenin kullanacağı doğalgaza eşit.



Söz konusu borulardan ilki sadece Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı için kullanılacak. İkinci boru ise Avrupa'ya gidecek. Ancak Avrupa'ya gidecek borunun güzergahı henüz belli değil. Kıyıköy'den sonra Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden Avrupa'ya açılacak.



Verilen bilgiye göre, şu anda Bulgaristan ile Rus hükümeti arasında üst düzeyde müzakereler yapılıyor. Eğer borular Kıyıköy'den Bulgaristan'a devam ederse, oradan da Sırbistan ve Macaristan'a devam etmesi bekleniyor. Kıyıköy'den Yunanistan'a giderse, bu kez rotanın devamı İtalya olacak ve Avrupa'ya oradan dağılacak.



Öte yandan, gazın aynı anda Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya dağıtımı üzerinde de duruluyor.



SINIRA GELDİ

Anapa'dan denize boru döşeme işlemi bu sene Mayıs ayında başladı ve hızla devam ediyor. Şimdiye kadar bir boru 224 km, diğer boru da 207 km olmak üzere toplam 431 km'lik boru döşendi. Projedeki toplam uzunluk ise çift boru olarak bakıldığında 1880 km (940*2) olacak.



Projenin dörtte biri tamamlanırken, boru döşeme işini dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit yapıyor.



380 m uzunluğundaki dev gemi günde ortalama 4 kilometre boru hattı döşeyebiliyor. Boruların montaj işlemleri gemide yapılırken, özel bir düzenekle 2 km'ye ulaşan derinliğe indiriliyor.



Kullanılan boruların çapı 81 cm, ağırlıkları 9 ton, boyları ise 12 metre.



2019'DA BİTECEK

İnşaatın ilerlemesine paralel olarak, Türkiye'de Kıyıköy'e ilk gazın 2019'da ulaşması bekleniyor. Denizdeki inşaatın bitimine yakın karada da çalışmalar başlayacak ve bir alım terminali kurulacak. Boru hattı Kıyıköy'e ulaştıktan sonra, buradan Lüleburgaz'a kadar olan kara kısmı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yapılacak.



Kıyıköy'de doğalgazın karaya çıktığı alanda ise Selves Plajı ve Kıyıköy Limanı'nın zarar görmemesi için denizden gelen hat biraz daha kuzeye doğru kaydırıldı.



MAVİ AKIM'DAN FARKI NE?



Türkiye şu anda doğalgazı Rusya'dan direk olarak Mavi Akım projesi sayesinde alıyor. Rusya'dan çıkan gaz, Karadeniz üzerinden Samsun'daki alım terminaline geliyor. 2003 yılında işletime giren hattan şu ana kadar 150 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı.



Mavi Akım'da da Türk Akımı gibi 2 boru hattı kullanılıyor. Mavi Akım'da bu iki hattın toplam yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp iken, Türk Akımı'nda tek hattın kapasitesi 15.75 metreküp.



Mavi Akım'da 54 cm çapında borular kullanılırken, bu borular 1.8 km derinlikten geçiyor.



ÇED RAPORUNA İTİRAZ GELDİ



Öte yandan proje ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu geçtiğimiz aylarda alındı. Bu ÇED raporuna karşı sivil toplum örgütlerinden yapılan itirazlar ise Bakanlık tarafından değerlendiriliyor.



ÇED Raporu sürecini yürüten ELD Group Çevre Grubu Direktörü Arzu Firidin, gelen itirazları dikkate aldıklarını ve sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal etki çalışmaları yaptıklarını da söyledi.



Projeyi yapan şirketin bu konuda çok hassas olduğunu belirten Firidin, deniz biyologları ve 9 Eylül Üniversitesi'nden uzmanlarla ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.