Sınıra gönderilen zırhlı araçlar Kızıltepe'ye ulaştı

Öte yandan, dün sınıra zırhlı araç taşıyan tırlar ise döndü. Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araç yüklü tırlar, Kızıltepe ilçesine ulaştı.

Tırların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

15 araçlık konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti

Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.