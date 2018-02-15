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Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada kaybettik

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinde yer alan aracın kaza yapması sonucu 22 yaşındaki Büşra Boyacı hayatını kaybetti.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:26
Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada kaybettik

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı.

Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:26
  1. Büşra Boyacı
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin harekatı
  4. 112 kaza

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  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    allah rahmet eylesinailesine sabırlar ihsan etsin
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