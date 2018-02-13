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Sınıra büyük sevkiyat! Konvoyun sonu görünmedi

Suriye sınırına gönderilen çok sayıda zırhlı araç Hatay'a ulaştı.

13 Şubat 2018 Salı 10:50
Sınıra büyük sevkiyat! Konvoyun sonu görünmedi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı. Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:50
  1. askeri sevkiyat
  2. hatay

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