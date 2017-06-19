Sınıra bebek katili Öcalan'nın resmini açtılar!
PKK'lı teröristler Türkiye sınırına 2 km uzaklıkta bulunan Afrin'de terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'nın resminin bulunduğu bir anıt yaptı.19 Haziran 2017 Pazartesi 02:10
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'lı teröristler 2011 yılından bu yana işgal altında tutukları Afrin'de yeni bir provakasyona başvurdu.
Teröristler, Türkiye sınırına 2 km uzaklıkta bulunan Afrin'de terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'nın posterinin bulunduğu bir sözde anıt açtı.
Poster Türkiye sınrından görülüyor...
Kaynak: www.yeniakit.com.tr