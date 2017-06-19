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Sınıra bebek katili Öcalan'nın resmini açtılar!

PKK'lı teröristler Türkiye sınırına 2 km uzaklıkta bulunan Afrin'de terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'nın resminin bulunduğu bir anıt yaptı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 02:10
Sınıra bebek katili Öcalan'nın resmini açtılar!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'lı teröristler 2011 yılından bu yana işgal altında tutukları Afrin'de yeni bir provakasyona başvurdu. 

Teröristler, Türkiye sınırına 2 km uzaklıkta bulunan Afrin'de terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'nın posterinin bulunduğu bir sözde anıt açtı. 

Poster Türkiye sınrından görülüyor... 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 02:10
  1. pkk
  2. deaş
  3. Afrin
  • MehmedMehmed8 sa önce
    Bombalayalım ne duruyoruzki...
  • ceyhunceyhun11 sa önce
    Orayı bombalayalım. Sınırımızda teröre destek veren hiç bir şeye izin vermeyelim. Orayı yerle bir edelim
  • RidvanRidvan12 sa önce
    AğLAYIN SİZDEN ALÂ BEBEK KATİLİ YOK CİZRE SUR NUSAYBİN, ZİLAN KOCKİRİ DERSİM ROBOSKİ .. ASİL BEBEKLERİN KATİLİ SİZSİNİz.
  • ......12 sa önce
    Vurun ozaman ne duruyoruz buralım o putu
  • Fatih Fatih 13 sa önce
    atalım ni bomba.. cok mu zor
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