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Sınıra askeri sevkiyat yola çıktı
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'dan yola çıktı.
16 Ocak 2018 Salı 15:56
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:56
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